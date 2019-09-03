Киев, , 11:37 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что правительство «должно успеть» подать проект госбюджета на 2020 год до 15 сентября. Соответствующее заявление Камельчук сделал 3 сентября заявил в кулуарах Верховной рады.

«В воскресенье во время пробежки как раз об этом разговаривали. Наработки есть, должны успеть, есть определенный коридор. Разве что захотят дополнить. После этого дадут нам (проект бюджета — ред.) на рассмотрение, для дополнений, на которые мы будем иметь время. Все предложения будут учитываться», — сказал Камельчук.

По его словам, правительство и парламент откажутся от практики выделения адресных субвенций регионам.

«Есть информация, что скорее всего субвенций не будет. Будет расширение возможностей Фонда регионального развития. Кабмин вместе с фондом должны подготовить программу развития на шесть лет. Таким образом распределение средств будет происходить через этот фонд, а не через какие-то целевые адресные субвенции», — рассказал Камельчук.

Как сообщалось, 2 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что ожидает получить проект бюджета Украины на 2020 год до 15 сентября.