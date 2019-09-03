Амман, , 13:54 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади провел встречу со своей шведской коллегой Марго Уолстрем, на которой стороны подтвердили свое стремление расширять области стратегического сотрудничества между Амманом и Стокгольмом в секторах экономики, торговли и туризма. В ходе встречи, состоявшейся в столице Иордании, дипломаты также отметили высокий уровень координации между двумя странами в рамках поиска решения международных и региональных кризисов, а также достижения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иорданское информационное издание Al-rai.

В ходе переговоров особое внимание Сафади и Уолстрем уделили палестинскому дела, обсудив текущие препятствия, стоящие перед возобновлением мирного процесса на основе решения о создании двух государств. Министры подчеркнули необходимость финансовой поддержки Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое сегодня сталкивается с нехваткой средств.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в очередной раз указал на важность решения палестинско-израильского конфликт, отметив, что единственный путь к достижению всеобъемлющего мира — это создание независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы. Глава внешнеполитического ведомства Иордании подчеркнул, что «никто не вправе лишить палестинский народ их законных прав на достойную жизнь».