Рабат, , 13:25 — REGNUM Королевство Марокко станет председателем Совета мира и безопасности Африканского союза на сентябрь текущего года. Представитель Марокко займет столь высокий пост впервые с момента возвращения государствав организацию в 2017 году. Ранее Марокко было избрано на двухлетний срок в ряды государств-членов Совета. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Постоянный представитель Марокко в Африканском союзе Мухаммед Арруки заявил, что марокканское председательство в Совете мира и безопасности предоставит Королевству возможность реализовать свое видение осуществления совместных действий государств Африки в рамках поддержки устойчивого развития континента. Дипломат также напомнило ряде проблем, препятствующих развитию Африки, среди которых нелегальная миграция, эпидемии, экстремизм и терроризм.

Арруки подчеркнул, что Рабат придает первостепенное значение межведомственной координации в рамках панафриканского института для обеспечения эффективности совместных усилий африканских стран в вопросах достижения мира и безопасности на континенте.