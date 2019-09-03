Пхеньян, , 13:50 — REGNUM В июле-августе обстановка на Корейском полуострове значительно обострилась: в частности, КНДР провела несколько ракетных запусков и испытала новую систему залпового огня (РСЗО). Новое оружие представляет серьёзную угрозу для южнокорейских вооруженных сил, утверждает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Испытание новой РСЗО демонстрирует значительный прогресс в развитии реактивной артиллерии КНДР. Теперь Пхеньян не только может нанести удар по противнику с помощью баллистической ракеты типа «Искандер», но и использовать РСЗО калибра порядка 500-мм. По данным объединённого комитета начальников штабов Республики Корея, дальность ракетной установки составляет от 220 до 250 километров, высота полёта снарядов достигает 97 километров, а скорость полёта — 6,9 Мах.

Все это в совокупности во многом нивелирует систему ПРО Южной Кореи, включая американскую THAAD. Кроме того, в случае начала боевых действий, под ударом окажутся и крупные города — в том числе, и столица страны, Сеул, утверждает Yonhap.