Сеул, , 12:53 — REGNUM Правительство Республики Корея в 2020 году потратит 68,2 млрд долларов на здравоохранение. Именно столько составит бюджет минздрава, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Это на 14,2% больше, чем в 2019 году; а доля соответствующих расходов от общего размера бюджета составит 16,1%.

Главным образом, средства будут потрачены на увеличение рождаемости, развитие сектора биотехнологией для создания «инклюзивного» общества, а также на охрану здоровья пожилых граждан. Большая доля пенсионеров старше 65 лет вызывает озабоченность властей: сейчас в стране она достигает 21%, а к 2047 году, по прогнозам аналитиков, достигнет 38,4%. При этом, коэффициент рождаемости остаётся в два раза ниже критического уровня и равняется 0,98.

Все это уже приводит к ежегодному увеличению нагрузки на бюджет Южной Кореи. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем ситуация лишь усугубится.