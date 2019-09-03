Сеул, , 12:59 — REGNUM В Южной Корее завершена разработка новейшего миномета калибра 81-мм. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства обороны.

Разработка устройства началась в конце 2014 года, а главным подрядчиком выступила Hyundai WIA. Отмечается, что миномет на 20% легче предыдущей версии, использующейся в вооруженных силах, а также значительно проще в транспортировке.

Кроме того, компьютерная система наведения миномета анализирует данные GPS и лазерного дальномера и автоматически устанавливает начальную скорость снаряда и параметры наведения. Все это в целом позволяет значительно повысить боевую мощь использующих его подразделений. Ожидается, что новое оружие уже в следующем году начнёт поступать в войска и заменит собой устаревшие модели. Также не исключено, что будет налажен экспорт миномета в другие страны.