Красноярск, , 11:25 — REGNUM Красноярский край сконцентрировал в себе и все достижения лесной отрасли, и все её проблемы. Об этом в ходе Национального лесного форума, проходящего 2−3 сентября в Красноярске заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

По словам парламентария, чтобы решать накопившиеся проблемы, их нужно признать и открыто обсуждать.

«Форум проходит под эгидой Госдумы, поэтому нам важно повысить качество законотворческой работы в этой сфере», — подчеркнул Николай Николаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Национальный лесной форум (НЛФ) проходит в Красноярске 2−3 сентября 2019 года. НЛФ разбит на региональные этапы. Итоги будут подведены 13 сентября на финальном форуме в Москве.

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