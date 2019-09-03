Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Индию не оставлять без гражданства почти 2 миллиона человек в штате Ассам.

Нью-Дели, , 12:56 — REGNUM «Любой процесс, который может привести к тому, что большое количество людей останутся без гражданства поставит под вопрос все усилия международного сообщества», — заявил представитель ООН.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в этой связи он также призвал власти Индии обеспечить адекватный доступ населения к информации, а также юридической и правовой помощи.

Напомним, что правительство штата Ассам составило специальный список местных жителей, которые предположительно являются мигрантами из Бангладеш и подлежат депортации. Для этих жителей ситуация остается неясной, так как они могут использовать возможность обратиться в специальные трибуналы. Тем не менее, в случае проигрыша судебного дела, они будут отправлены под стражу.