Официальный представитель Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии страны, Приянка Ганди обрушилась с критикой на экономическую политику правительства. В частности, она обвинила министра финансов страны Нирмалу Ситхараман в том, что правительство не признало замедления роста экономики.

Нью-Дели, , 13:39 — REGNUM «Признает ли правительство, что экономика находится в стагнации? Министерство финансов должно прекратить политизировать экономику», — заявила политик в своем твиттере. «Как они планируют решить огромную проблему, которую они создали, если даже не готовы признать ее существование», — добавила Приянка Ганди.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», темпы роста ВВП страны снизились до 5%, что является многолетним минимумом. Для сравнения, в начале 2019 года темпы роста экономики Китая составили 6,2%.

По сообщению министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман, правительство предпринимает специальные меры по поддержке секторов экономики для борьбы с этой проблемой.