Официальный представитель партии Народная конференция Джамму и Кашмира Джунаид Азим Матту заявил о своих планах оспорить решение правительства Индии отменить статью 370 конституции в Верховном суде. Эта статья закрепляла особый статус штата Джамму и Кашмир.

Нью-Дели, , 16:12 — REGNUM «Наша партия считает, что отмена статьи об особом статусе штата является несправедливой. Мы всегда считали, что эти положения в конституции страны являются священными и не подлежат обсуждению. Вокруг этого стержня и существовало чувство уникальной идентичности штата. Мы будем добиваться справедливости и оспаривать данное решение в Верховном суде», — заявил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель партии также высказался по поводу политических преследований в регионе. Джунаид Азим Матту заявил журналистам, что многие члены и работники его партии теперь подвергаются унижениям и преследованиям во многом из-за полицейского произвола в штате.

«Несколько человек находятся под стражей. Я был задержан без каких-либо объяснений причин», — добавил он.