Сеул, , 11:19 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь Боливии, страдающей от сильных лесных пожаров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь 120 млн вон (~$100 тыс.).

По данным министерства иностранных дел Республики Корея, в августе текущего года пожар уничтожил 738 тыс. га леса, а также повредил имущество около 1800 семей.

«Как представители международного сообщества мы продолжим оказывать гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.