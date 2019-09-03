Мадрид, , 12:57 — REGNUM Депутаты из Франции поддерживают испанцев, борющихся за независимость Каталонии, сообщает испанское новостное издание El País.

52 французских депутата «не хотят вмешиваться в дела Каталонии», однако выразили поддержку испанцам, выступающим за независимость региона, подписав манифест «за свободу демократии». Некоторые члены борьбы за независимость Каталонии ранее были осуждены, и французские политики выразили недовольство по этому поводу. «Уважение прав и свобод человека должны быть соблюдены», — считают французские политики.

Министр иностранных дел Испании, Хосеп Борелл, выразил озабоченность по поводу подписания французскими политиками манифеста, так как считает, что депутаты не имеют полного представления о ситуации в Испании.