Симферополь, , 11:10 — REGNUM Заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков согласился с оценкой бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова о потерях Киева от блокады полуострова.

По словам Бобкова, показательно, что подобные заявления делают бывшие чиновники Украины. Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре, сказал он.

«Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое», — цитирует РИА Новости Бобкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Суслов заявил, что экономика Украины из-за блокады Крыма ежегодно теряет более $1 млрд. При этом блокада полуострова со стороны Киева, отметил экс-министр, была ошибкой, поскольку принесла экономике страны большие убытки и открыла новые возможности для России.

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