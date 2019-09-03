Анкара, , 13:42 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун в своей речи, произнесенной в прямом эфире по случаю 100-летия создания государства Ливан, заявил: «Все попытки освобождения от османского ига закончились насилием, убийствами и столкновениями на конфессиональной почве».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мишель Аун отметил: «Государственный террор османов в годы Первой мировой войны в отношении ливанцев, их угнетение и созданный голод стали причиной сотен тысяч жертв, но с разгромом османов по окончании Первой мировой войны и началом распространения французского влияния в нашей истории началась новая эра».

Заявление ливанского лидера вызвало широкий резонанс в медийной сфере и социальных сетях. Ливанский историк профессор доктор Халид аль-Джунди заверяет, что слова президента о некоем государственном терроре в османскую эпоху не соответствуют действительности. Он обращает внимание на то, что Османская империя относилась к своим подданным равно справедливо, не дискриминируя их по этническому или конфессиональному признаку. С осуждением заявления Мишеля Ауна выступил и МИД Турции.