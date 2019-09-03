Лефкоша, , 14:46 — REGNUM Председатель оппозиционной Республиканской Турецкой партии Северного Кипра Туфан Эрхюрман напомнил о том, что соглашение президента страны Мустафы Акынджи с лидером греческой общины острова Никосом Анастасиадисом в случае образования на Кипре общей федерации относит вопросы морской юрисдикции к компетенции федерального центра.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Туфан Эрхюрман заявил: «Это не означает, что греки получат единоличный доступ к ресурсам, но в оболочке федерации. После ее создания основой станет политическое равенство. Поэтому, если будет создано федеративное государство, и вопросы морской юрисдикции отойдут в сферу его компетенции, с опорой на политическое равенство доступ к ресурсам получат и турки-киприоты».

Политик добавил: «В случае, если федерация создана не будет, мы опираемся на проект двух общин под эгидой ООН».