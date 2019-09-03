Дили, , 11:06 — REGNUM Министр общественных работ Индонезии Басуки Хадимулжоно заявил, что продолжает наращивать сотрудничество в области инфраструктуры с Восточным Тимором, сообщает информационное агентство Antara.

«Правительство Индонезии твердо намерено продолжать оказывать помощь Восточному Тимору, особенно в развитии инфраструктуры и наращивании кадрового потенциала», — заявил Басуки Хадимулжоно, который провел встречу с министром общественных работ Восточного Тимора Сальвадором Соарешом дос Рейсом Пиресом, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области инфраструктуры.

Двустороннее сотрудничество в этой сфере охватывает программы обучения, отправку экспертов в Восточный Тимор, развитие инфраструктуры и обмен опытом в строительстве дорог, мостов и жилья.

Напомним, Индонезия и Восточный Тимор подписали меморандум о взаимопонимании в области инфраструктуры в сфере общественных работ, жилищного строительства, городского и регионального развития, 10 июля 2017 года.