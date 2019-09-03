Пекин, , 11:05 — REGNUM Центральная площадь столицы Поднебесной — Тяньаньмэнь временно будет закрыта для посетителей в рамках подготовки к и празднованию 70-й годовщины со дня основания КНР, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

Главная площадь Пекина будет закрыта с вечера по местному времени 7 сентября по вечер местного времени 8 сентября. Как сообщили власти города, подготовительные работы на площади продлятся с 18:00 субботы до 10:00 воскресенья. Она будет украшена тематическими декорациями.

Напомним, что День образования Китайской Народной Республики отмечается в Китае ежегодно 1 октября. Празднования длятся несколько дней и на эти дни выпадает одна из двух «золотых недель» в году.