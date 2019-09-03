Анкара, , 12:49 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган высказался критически о Народно-республиканской партии Турции, заявив, что победу своих кандидатов на муниципальных выборах в 3 крупнейших городах Турции — Стамбуле, Анкаре и Измире — она рассматривала исключительно как политический проект, а во что города превратились после их победы все уже прекрасно видят.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В Стамбуле сильнейший сель — мэра нет. В Анкаре беспризорников выбрасывают на улицу — от мэра не слышно ни звука. Позор, который творится в Анталье, Мерсине, Адане, лучше всех знают мои живущие там братья. Я уже не говорю о том, что имело место в Измире, Айдыне и Мугле, и многих других местах. Да, мы имеем дело с партией, которая не сдержала ни единого своего слова, и рассыпалась в пух и прах через несколько месяцев».

Турецкий лидер добавил: «Разве уважаемый председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу не говорил, что в муниципалитетах, где они одержат победу, никого не уволят с работы? Что же случилось? Ещё как увольняют. А ведь он давал «честное слово». Но что-то не сложилось».