Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Декларация о «безопасности создания сетей пятого поколения», подписанная между США и Польшей, направлена на противодействие Китаю. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Глава аппарата вице-президента США Майкла Пенса Марк Шорт подчеркнул необходимость совместных действий, направленных против попыток Китая собирать разведданные с помощью компаний, подобных Huawei.

Декларацию подписали 2 сентября в Варшаве Майк Пенс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Стороны «декларируют стремление укреплять сотрудничество в области 5G», говорится в ней.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года польские власти задержали двух человек, заподозренных в шпионаже в пользу Китая. Один из них, китайский гражданин, оказался сотрудником Huawei.

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