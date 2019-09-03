Анкара, , 13:20 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики разместило запись со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter, в которой сообщает, что в регионе Гара на севере Ирака ВВС Турции нанесли удар по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате массированного ракетно-бомбового удара, координировавшегося оперативниками Национальной разведывательной организации Турции, было уничтожено 5 террористов. По имеющимся сведениям, погибшие боевики входили в состав так называемых «сил специальных операций» террористической группировки.

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.