Анкара, , 13:03 — REGNUM Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли заявил: «Как жаль, что, говоря о лесных пожарах, приходится говорить о жёсткой критике в наш адрес».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бекир Пакдемирли отметил: «На нас льется подобная критика, а наши политики в Измире и по всей Турции обвиняют нас в «недостаточных усилиях по борьбе с пожарами». Ответственность за них на себя взяла Рабочая партия Курдистана. Мы ждали, что проклинать будут ее, однако в ее адрес не прозвучало ни слова».

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.