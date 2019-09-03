Анкара, , 14:07 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция осталась приверженной идее разделения властей, закрепляющей волеизъявление народа на высшем уровне, и концепции основанной на этом демократии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Первостепенной обязанностью президента является гарантия единства и единения Турецкой Республики и турецкой нации, их осуществления посредством всех учреждений. Этот подход, который ясно выражен в тексте и духе нашей конституции, мы видим не как угрозу для принципа разделения властей, но, наоборот, как объединяющую силу».

Турецкий лидер добавил: «Тот факт, что законодательная, исполнительная и судебная власти будут функционировать независимо в своих сферах, не препятствует тому, чтобы они были взаимосвязаны в соответствии с миссией, данной конституцией президенту. Толкование принципа разделения властей не как их баланса, а как противостояния, принесет стране и нации не пользу, а вред. Если в государственной системе в самом деле стоит вопрос о верховенстве, то оно может принадлежать только конституции и декларируемому в ней народному суверенитету».