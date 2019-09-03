Исламабад, , 14:00 — REGNUM 2 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал оппозиционные партии присоединиться к демонстрациям с осуждением действий Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства Пакистана заявил, что оппозиционеры должны «внести свою лепту» в решение проблемы, важной для всей страны. Он призвал оппозиционные партии проявить солидарность с народом и поддержать митинги, которые пройдут 6 сентября в рамках еженедельного «Часа Кашмира». Ранее правительство Пакистана приняло решение проводить «Час Кашмира» каждую пятницу вплоть до 27 сентября.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.