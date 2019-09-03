Исламабад, , 15:24 — REGNUM 2 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что индусские националисты убивают мусульман в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава правительства Пакистана в новом обращении к нации отметил, что члены индусской организации RSS («Союз добровольных помощников родины») проводят этническую чистку на территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир. По словам Имрана Хана, в Кашмире ведется систематическое убийство ни в чем неповинных мусульман. Премьер-министр Пакистана в очередной раз призвал мировое сообщество «выполнить свои обязательства» и помочь защитить народ Кашмира.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.