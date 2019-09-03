Исламабад, , 12:40 — REGNUM 2 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что позицию Индии по Кашмиру отвергли во всем мире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства Пакистана отметила, что честная дипломатия премьер-министра Имрана Хана принесла свои плоды. По словам пресс-секретаря, международное сообщество поддерживает усилия Пакистана по защите прав угнетаемых кашмирцев. Ранее в Европарламенте заявили, что впервые в истории рассмотрят проблему нарушения прав человека в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.