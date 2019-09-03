Исламабад, , 16:02 — REGNUM 2 сентября начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что действия Индии — это «начало конца».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанские военные прореагировали на арест 30 индийских студентов в штате Керала, которые, по данным следствия, размахивали пакистанскими флагами на демонстрации. В сообщении по этому поводу генерал-майор Асиф Гафур: «Это начало конца, хвала Аллаху».

Индийские власти арестовали 30 студентов за то, что те, якобы, размахивали пакистанскими флагами во время демонстрации. Большинство задержанных — члены Фронта студентов-мусульман Кералы.