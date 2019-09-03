Исламабад, , 13:51 — REGNUM Индия разместила восемь ударных вертолетов AH-64E Apache американского производства на авиабазе Патханкот (штат Панджаб), расположенной вблизи пакистанской границы.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Индии, восемь вертолетов должны значительно повысить обороноспособность страны на данном участке. Размещение вертолетов проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях с Пакистаном, запущенного после лишения штата Джамму и Кашмир особого статуса.

Напомним, что сделка о поставке 22 ударных вертолетов AH-64E Apache была заключена с Boeing еще в 2015 году. Первая партия вертолетов была доставлена в Индию 27 июля этого года.