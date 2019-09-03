Москва, , 10:50 — REGNUM На холме Зайсан в Монголии 3 сентября зажжён вечный огонь у мемориала советским воинам, погибшим в ходе сражения на Халхин-Голе. Церемония состоялась в рамках торжеств по случаю 80-й годовщины Победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками.

Замминистра обороны Монголии Т. Дуламдорж, председатель Столичного хурала представителей граждан Р.Дагва и другие официальные лица также возложили венки к мемориалу. В церемонии, как сообщает портал «Монцамэ», участвовал и полк почётного караула.

Добавим, что в настоящее время в монгольской столице идут переговоры президента России Владимира Путина с монгольским коллегой Х.Баттулгой. Как сообщало ИА REGNUM, стороны обсудят вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности.

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