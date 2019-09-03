Могадишо, , 14:29 — REGNUM Власти Сомали отклонили приглашение Комиссии Африканского союза на брифинг по морскому скандалу с Кенией. Вместо этого они выразили свою уверенность в том, что Международный Суд, куда был направлен спор, сможет вынести справедливое решение.

Международный Суд (МС) должен рассмотреть спор во Дворце Мира в Гааге в период между 9−13 сентября 2019 года. В суде заявили, что первый раунд слушаний состоится 9 сентября, когда Сомали представит свои материалы, а Кения сможет на них ответить 11 сентября. В своем заявлении Министерство иностранных дел Сомали сообщает, что было бы «неуместно» принимать приглашение, пока вопрос находится на рассмотрении в Гааге. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

В МИДе Сомали заявили, что дело направлено в МС для определения спора, потому что руководство страны просто не может пойти на мировую с Кенией. Согласно материалам спора, Кения хочет, чтобы морская граница проходила вдоль параллельной широты к юго-востоку от района Киунги, в то время как Сомали, с другой стороны, выступает за диагональную линию вдоль кенийского побережья, претендую на «исторические земли Великого Сомали». Такой шаг угрожает сделать Кению страной, не имеющей выхода к морю, и сама страна рискует потерять 42% своей территории.

В то же время власти Сомали заявили, что Кения «неверно истолковала» этот шаг — направление спора в МС — как недружественный. Вдобавок, руководство Сомали обвинило кенийских депутатов в желании войны, так как Кения готова развернуть военные подразделения для защиты своей территории. В то же время Кения настаивает на том, чтобы решить этот вопрос путем политических переговоров, а не через суд.