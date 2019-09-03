Могадишо, , 14:36 — REGNUM Правительство Сомали опубликовало утвержденный бюджет и отчет о конце финансового года в режиме онлайн впервые с 2013 года. Информация о внешних долговых обязательствах страны с 2013 по 2016 год была опубликована на веб-сайте Министерства финансов Сомали.

При этом большинство бюджетных документов не были оформлены до конца. Некоторые министерства Сомали вели внебюджетные счета, которые не подлежали ревизии или надзору. Фактические доходы и расходы отклонялись от прогнозов, но правительство выпустило пересмотренную дополнительную бюджетную смету, принятую парламентом и периодические отчеты об исполнении бюджета, что повысило достоверность информации в бюджетных документах. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

Более того, Высший орган ревизионного надзора Сомали не опубликовал общедоступный отчет по проверке счетов правительства. Он провел обзоры правительственных министерств и представил эти отчеты в парламент. В отчете, тем не менее говорится, что правительство Сомали попыталось усилить свой контроль за добычей природных ресурсов благодаря прогрессу в нефтяном законодательстве и достигло политического соглашения с правительствами штатов страны о распределении потенциальных доходов от природных ресурсов. Также была обнародована и включена в официальные бюджетные документы правительства информация о выдаче лицензий на рыболовство китайским компаниям.

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