Сана, , 10:55 — REGNUM Власти Европейского союза (ЕС) выразили обеспокоенность по поводу авиаудара нанесенного Саудовской Аравии по тюрьме в Йемене. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

По ее словам, в результате налета авиации, произошедшего на юго-западе страны в провинции Дамар, погибли десятки человек.

«Это нападение, происходящее на фоне новой эскалации напряженности, ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта, из-за которого страдают миллионы жителей Йемена», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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