Эль-Кувейт, , 10:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала увеличить число индонезийских специалистов, работающих в Кувейте, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что глава МИД Индонезии приняла участие в мероприятии под названием «Рынок труда Индонезии» в Кувейте, а также в заседании совместной комиссии Индонезии и Кувейта под руководством министров иностранных дел двух стран.

В ходе визита глава МИД Индонезии встретилась с руководителями пяти крупных компаний в Кувейте.

Ретно Марсуди заявила, что механизм сотрудничества между правительством и деловым сообществом, а также между бизнесменами Индонезии и Кувейта должен укрепляться и способствовать установлению связи между всеми заинтересованными сторонами в Индонезии и Кувейте.

Известно, что Индонезия и Кувейт договорились о создании совместного торгового комитета для содействия торговле между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезиивстретилась с генеральным секретарем совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Джакарте.

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