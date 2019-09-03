Вашингтон, , 10:44 — REGNUM В Польше опасаются, что союзнические отношения Вашингтона и Варшавы начали ослабевать. Зерно сомнения в их крепости посеяло отсутствие президента США Дональда Трампа на памятных мероприятиях в Польше по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

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Решение главы Белого дома отменить визит в Варшаву из-за смертоносного урагана и отправить на мероприятие, на которое были приглашены более двух десятков других лидеров, вызвало особою тревогу и обеспокоенность у поляков, отмечает издание. Кроме того, взволновало их недавние заявление Трампа о необходимости вернуть Россию в G7, а также его обещание пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит «Большой семёрки», который пройдёт в США.

«Многообещающие отношения Трампа с Владимиром Путиным являются источником беспокойства в Варшаве, где общественное мнение в ином случае склонилось бы в пользу президента США», — говорится в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни сентября в Польше ждали президента СШАДональда Трампа, которого пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако глава Белого дома отменил свой визит из-за приближения к американским штатам урагана «Дориан». Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Добавим, что, узнав об отмене приезда Трампа, визит в Варшаву также отменил глава Евросовета Дональд Туск. Своё решение он объяснил тем, что его «не хотят видеть» в Варшаве.