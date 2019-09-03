Братислава, , 10:44 — REGNUM Словацкая оппозиция инициировала вопрос о недоверии премьер-министру страны Петеру Пеллегрини. Парламент Словакии рассмотрит его на заседании 6 сентября, сообщает агентство ТАСР.

Вотум недоверия Пеллегрини будет означать отставку всего правительства. Поводом стал отказ главы правительства снять с должности госсекретаря министерства юстиции Монику Янковскую, заподозренную в связях с криминалитетом.

Ранее отправить Янковскую в отставку потребовала президент страны Зузана Чапутова. Однако Пеллегрини заявил, что не примет подобного решения, пока подозрения в отношении госсекретаря не подтвердятся официально.

Словацкие издания сообщали о следственных действиях в отношении Янковской. Она покинула Братиславу, взяв отпуск.

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