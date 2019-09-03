Лилонгве, , 10:46 — REGNUM Президент Малави Питер Мутарика предупредил оппозиционные партии страны о том, что правительство будет использовать все необходимые средства, чтобы «противодействовать любым запланированным протестующими сбоям в работе аэропортов и пограничных пунктов страны». Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС Africa.

С тех пор как Мутарика одержал победу на президентских выборах в мае, в Малави прошли массовые демонстрации. Протестующие возмущены работой избирательной комиссии. Они утверждают, что на выборах было совершено «множество нарушений».

На прошлой неделе они планировали провести акции протеста в аэропортах и пунктах пересечения границы, однако суд не дал разрешения на проведение подобных демонстраций.

Президент Мутарика сказал журналистам, что готов поговорить с оппозиционными группами, чтобы положить конец протестам, которые, по его словам, негативно влияют на экономику страны.

Однако он отметил, что правительство страны, которое выступает против уничтожения имущества и насилия, поддерживает мирные демонстрации.

«Я выступаю против того, чтобы планировать закрытие аэропорта и всех пунктов въезда в Малави, я не могу этого принять», — заявил президент.

«У государства есть четыре характеристики: у него должны быть люди, территория, правительство и определенные границы. Как только вы атакуете границы, вы атакуете сущность государства, и это будет встречено силой», — добавил он.

В настоящее время результаты выборов продолжают оспариваться в суде оппозицией.