Аддис-Абеба, , 17:13 — REGNUM Региональный совет Штата наций и народов Юга Эфиопии должен будет выбрать нового регионального президента после смещения действующего главы региона Мильйона Мэтьюоса.

Внеочередная сессия Совета пройдет впервые за последние 8 месяцев с тех пор, как орган собирался для обсуждения вопроса о статусе региона Сидамо в январе 2019 года. Мэтьюос стал главой регионального государства, заменив Десси Далке год назад, и источники сообщают, что теперь он займет должность в Секретариате Революционно-демократического фронта народов Эфиопии в ранге министра. Источники также указали, что Мелес Алему, бывший министр энергетики и нефти, является главным кандидатом в президенты региона. Помимо Алему, на пост главы штата претендуют еще 4 кандидата из местных чиновников, связанных с военными структурами страны: Авраам Маршалло, Гетахун Гаредьеу и Кыфле Гебремариам.

Помимо проведения самих выборов, на внеочередной сессии Совет также должен утвердить бюджет на 2019/20 финансовый год, который по предварительным оценкам составит 1,2 млрд долларов США. Это было резонансным предметом обсуждения среди общественности, так как финансовый год уже начался без утверждения бюджета.

В своем заявлении, наиболее вероятный победитель выборов Мелес Алему отметил, что после его избрания город Хавасса — региональная столица штата — получит нового мэра — Тирату Бейене. Это связано с решением стабилизировать ситуацию в столице, которая была потрясена насилием и беспорядками некоторое время назад в связи с вопросом о статусе Сидамо.