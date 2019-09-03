Аддис-Абеба, , 14:05 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к укреплению сотрудничества в области безопасности с Эфиопией во время встречи в Иерусалиме со своим эфиопским коллегой Абием Ахмедом. «Мы считаем, что можем предложить со своей стороны важный опыт, который мы извлекли из-за нашей печальной необходимости постоянно защищать себя», — сказал Нетаньяху Ахмеду, согласно заявлению администрации главы Израиля.

Нетаньяху стремится наладить более теплые связи с африканскими странами, отчасти для того, чтобы заручиться поддержкой международных институтов, где Израиль часто критикуют за обращение с палестинцами. В 2016 году он совершил первый визит главы израильского правительства в Эфиопию, где находится Африканский союз. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Со своей стороны, Абий Ахмед заявил, что Эфиопия видит в лице Израиля потенциального партнера по безопасности и источник инвестиций и инноваций. Премьер выразил надежду, что тот опыт в охране своей территории и антитеррористической борьбе, которым располагает Израиль, позволит Эфиопии заметно улучшить ситуацию с безопасностью не только в самой стране, но и в регионе Африканского Рога в целом.

В Израиле проживают более 140 000 израильских граждан эфиопского происхождения, а более 50 000 из них родились уже непосредственно в Израиле. Нетаньяху подчеркнул: «Эти граждане приносят культуру Эфиопии, гордость Эфиопии в Израиль, так же, как они поддерживают культуру еврейского народа и гордость еврейского народа в Эфиопии, поэтому здесь нашим государствам необходимо еще больше сплотиться и совместно работать над обеспечением безопасности наших общих граждан».