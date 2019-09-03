Тегеран, , 10:37 — REGNUM Иран объявит о третьем этапе по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки 5 сентября, если до указанной даты переговоры с европейскими странами не принесут результата. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани во время выступления в парламенте.

«Если до 5 сентября переговоры (с европейскими участниками ядерной сделки) не принесут результата, то мы объявим о третьем этапе по сокращению обязательств», — цитирует Рухани его пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, что Иран направит делегацию во Францию для встреч, связанных с ядерной сделкой. По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, предложения президента Франции Эммануэля Макрона о путях деэскалации являются «верной стратегией, над которой еще предстоит работать».

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