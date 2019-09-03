Лахор, Пакистан, , 10:40 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал представителей сикхов выступить против решения индийских властей об отмене особого статуса Джамму и Кашмир, об этом 2 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время международной сикхской конференции, прошедшей в Лахоре, приуроченной к 550-летию со дня рождения основателя данного религиозного течения Гуру Нанака.

Мероприятие, организованное правительством Пакистана, собрало сотни представителей сикхизма со всего мира, в том числе из США, Канады и Евросоюза.

«Индийское правительство исповедует расистскую идеологию, которая не пощадит ни христиан, ни сикхов, ни представителей низших каст Индии», — подчеркнул на пресс-конференции Имран Хан.

Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном берут свое начало с самого основания двух государств. Однако в последнее время они обострились в связи с решением Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса.