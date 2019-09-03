Нью-Дели, , 14:34 — REGNUM Заместитель главного министра индийского штата Бихар и лидер правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Сушил Кумар Моди заявил, что замедление темпов роста индийской экономики в летний период — «обычное явление». Об этом 2 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Сушил Кумар Моди, также занимающий пост министра финансов Бихара, подчеркнул, что «летняя рецессия» является «циклическим явлением», характерным для «индусской экономики». По словам лидера БДП, оппозиция сеет «необоснованную» панику из-за «неудовлетворительных экономических показателей». Сушил Кумар Моди также добавил: «На самом же деле оппозиция паникует лишь из-за собственного поражения на парламентских выборах».

Напомним, что в первом квартале 2019/20 финансового года темпы прироста ВВП Индии упали до 5%. В тот же период 2018/19 финансового года соответствующие показатели превышали 8%.