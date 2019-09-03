Нью-Дели, , 14:31 — REGNUM Пакистан впервые предоставил дипломатам из Индии возможность пообщаться с «индийским шпионом» Кулбхушаном Джадхавом, которого Исламабад приговорил к смертной казни по обвинению в шпионаже. Об этом 2 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

После официального предоставления индийским дипломатам консульского доступа к делу Кулбхушана Джадхава временный поверенный в делах посольства Индии в Пакистане Гаурав Ахлувалия встретился с заключенным. Встреча длилась более двух часов. Впоследствии официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что Исламабад оказывает давление на индийского гражданина, вынуждая его взять на себя ответственность за преступления, которых заключенный не совершал.

Напомним, что бывший офицер ВМС Индии Кулбхушан Садир Джадхав был арестован в пакистанской провинции Белуджистан в марте 2016 года. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в шпионаже и терроризме. 10 апреля 2017 года Кулбхушан Джадхав был приговорен к смерти военным судом Пакистана. В мае 2017 года Индия опротестовала данное решение в Международном суде ООН, а 17 июля суд постановил, чтобы Пакистан пересмотрел смертный приговор индийского гражданина, а также предоставил консульским агентам Индии доступ как к самому Кулбхушану Джадхаву, так и к материалам его дела.