Нью-Дели, , 21:39 — REGNUM Правительство индийского штата Харьяна выделило более 47,5 млрд рупий (примерно 660 млн долларов) на помощь местным крестьянам. Об этом 2 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

(cc) Devanath

В ходе пресс-конференции главный министр Харьяны Манохар Лал Каттар заявил, что указанные средства покроют долги по различным категориям фермерских кредитов и займов. По словам председателя местного правительства, финансовая помощь позволит частично погасить долги одного миллиона крестьян.

Манохар Лал Каттар сообщил, что основным механизмом распределения данной суммы станет списание платежей в уплату процентов по кредитам. Для различных категорий заемщиков ставки кредитования будут снижены до 2%, 5% и 10%. Отметим, что изначально кредиты были выданы крестьянам под 12−15% годовых.