Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Правящая Бхаратия джаната парти (БДП) потребовала извинений у своего главного политического оппонента Индийского национального конгресса (ИНК) за обвинения в шпионаже в интересах Пакистана. Об этом 2 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции официальный представитель БДП Самбит Патра осудил действия высокопоставленного деятеля ИНК Дигвиджая Сингха, назвав его поведение «постыдным». Ранее Дигвиджая Сингх обвинил Бхаратия джаната парти в продаже государственных тайн Межведомственной разведке Пакистана.

Самбит Патра подчеркнул, что «слова и действия» лидера Индийского национального конгресса могут привести к этноконфессиональному расколу нации. Представитель БДП также потребовал, чтобы председатель ИНК Соня Ганди принесла официальные извинения за действия своего однопартийца.