Уфа, , 10:34 — REGNUM Управление по социальным коммуникациям создано в администрации главы Башкирии. Об этом 3 сентября сообщил врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, начальником созданного управления назначена Елена Прочаковская, которая ранее была руководителем рабочей группы по обращению граждан в социальных сетях при администрации главы Башкирии и занимала должность заместителя директора АО «Башинформ».

Напомним, что ранее Елена Прочаковская работала в администрации Красногорска Московской области.