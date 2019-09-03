Нью-Дели, , 15:56 — REGNUM Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар выступил в защиту ограничения доступа жителей к телефонной связи и сети Интернет. Об этом 2 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Субраманиам Джайшанкар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что полное отключение связи и сообщения во всем Джамму и Кашмире позволяет «изолировать экстремистов и их лидеров». По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, ограничение свободы пользования Интернетом и мобильной связью является вынужденной мерой, необходимой для обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Впоследствии министерство внутренних дел Индии ввело дополнительные меры безопасности для борьбы с террористической угрозой в регионе. Индийские власти направили в Джамму и Кашмир дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыли въезд на территорию штата, а также ограничили доступ местных жителей к средствам связи и сети Интернет. Хотя работа наземных телефонных линий в Джамму и Кашмире была восстановлена, местные власти продолжают блокировать мобильную связь и Интернет в регионе.