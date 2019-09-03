Нью-Дели, , 16:39 — REGNUM Министр внутренних дел Индии и председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах вновь обвинил ведущую оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК) в его «антииндийской позиции». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

На митинге в городе Силваса, союзная территория Дадра и Нагар-Хавели, Амит Шах заявил: «Партии Конгресса следует стыдиться того, что Пакистан ссылается на речи и комментарии лидеров ИНК для борьбы против Индии». По словам главы МВД южноазиатского государства, партия Конгресса отказалась поддержать решение федерального правительства о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира, что отрицательно сказалось на восприятии указанных событий мировым сообществом. Напомним, что бывший председатель Индийского национального конгресса Рахул Ганди решительно осудил решение правительства БДП отменить привилегии Джамму и Кашмира, а также заявил о грубых нарушениях прав и свобод человека в регионе. Впоследствии высказывания оппозиционера были процитированы Исламабадом в петиции по кашмирской проблеме в адрес Совета Безопасности ООН.

Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права Джамму и Кашмира. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.