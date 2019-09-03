Исламабад, , 10:31 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что если международное сообщество не предпримет мер по урегулированию конфликта в Кашмире, то Индия и Пакистан станут на шаг ближе к прямому конфликту. Об этом 2 сентября сообщает издание The New York Times.

В статье премьер-министра, опубликованной изданием, говорится о том, что урегулирование конфликта между Нью-Дели и Исламабадом возможно лишь в случае отмены закона, снимающего особый статус штата Джамму и Кашмир.

Однако Имран Хан не возражает против проведения двусторонних переговоров между странами, также Пакистан приветствует посредничество третьих стран.

Напомним, регион Джамму и Кашмир в Индии является объектом территориального спора между Пакистаном и Индией с самого начала независимости указанных государств. Страны вели несколько кровопролитных войн за данный штат.

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