Киев, , 10:24 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 3 сентября, планирует окончательно отменить депутатскую неприкосновенность, приняв во втором чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал одобрить во втором чтении соответствующий законопроект.

«Депутаты грозятся проголосовать за отмену неприкосновенности. Воплотить мечту всех президентов, которую даже Янукович не смог получить — приходилось договариваться, убеждать, давить… А тут сами, по доброй воле идут на убой. Депутаты от «Слуги народа», вы хоть понимаете, что это не для оппозиции бич (сколько ее там), а для вас удавочка, чтобы не дергались? Не понимаете? Самое смешное, что решение уже незаконное и они только усугубят ситуацию», — комментирует происходящее украинский политолог Кирилл Сазонов.

Накануне о серьезных нарушениях при рассмотрении соответствующего документа заявили и представители фракции «Батькивщина», которое ранее были настроены на конструктивное сотрудничество со «Слугой народа».

В частности, юрист Сергей Власенко, представляющий партию Тимошенко, даже покинул заседание.

«Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях», — сказал Власенко, объяснив, что был нарушен сокращенный срок подачи альтернативных проектов, кроме того, не были учтены замечания Конституционного суда и исправлены нормы законов.

ИА REGNUM напоминает, что в первом чтении документ был принят в ночь с 29 на 30 августа. Чтобы формально соблюсти нормы закона, депутаты Рады поддержали проведение 29 августа отдельной первой сессии парламента, а 3-го сентября — открытие второй (изменения в Конституцию нельзя голосовать на одной сессии). Для успешного голосования сегодня парламент Украины должен найти конституционное большинство — как минимум 300 голосов за документ.