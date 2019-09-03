Копенгаген, , 14:11 — REGNUM Представитель гренландской партии Naleraq Пеле Броберг предложил обдумать ведение переговоров с американской стороной по поводу возможной продажи Гренландии. Политик считает, что это поможет Гренландии стать по-настоящему независимым государством. Броберг предлагает выяснить, готовы ли США экономически поддерживать независимую Гренландию. Представитель Naleraq при этом подчеркнул, что не видит остров в качестве штата в составе США, однако считает, что гренландские власти могут обеспечить себе экономическую поддержку Белого Дома если согласятся препятствовать продвижению российских и китайских интересов на острове — об этом сообщает гренландское информационное агентство «Kalaallit Nunaata Radioa» («Радио Гренландии»).

Подобные мысли высказывал и представитель гренландской партии «Demokraatit» Стин Люнге, заявивший, что Нууку стоит пользоваться теми возможностями, которые предоставляет интерес Трампа к острову.

Абсолютно противоположную позицию занимает партия «Samarbejdespartiet», представители которой выступили против предложения члена Naleraq и заявили, что Объединенное королевство (Дания, Гренландия и Фарерские острова) — нечто большее, нежели просто источник финансовой поддержки. Партия считает, что настоящая независимость должна обеспечиваться за счет поиска новых путей заработка для самой Гренландии, а не за счет замены одного финансового донора другим.