Копенгаген, , 16:00 — REGNUM В Администрации премьер-министра Дании намерены создать еще один департамент, который будет курировать вопросы внутренней политики. Об этом заявляется в сообщении представителей администрации СМИ.

В частности, в заявлении говорится о намерении премьер-министра усилить роль администрации в реализации проектов в ключевых сферах, таких, как защита окружающей среды и поддержание государства всеобщего благоденствия. В состав нового департамента будет входить непосредственно начальник и пять подчиненных из различных министерств — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

Глава отдела будет нести ответственность за реализацию приоритетных правительственных проектов совместно с другими отраслевыми министерствами, а также за проведение в жизнь важных инициатив правительства, например, осуществление реформы самоуправления.

В заявлении говорится, что глава нового департамента будет назначен уже в скором времени.